Торік Європа закупила у Москви викопного палива на 22 млрд євро, а виділила Києву 19 млрд євро.

Європейський союз витрачає більше грошей на російське викопне паливо, ніж на фінансову допомогу Україні. Москва отримує близько половини своїх доходів саме від продажу енергоносіїв.

Видання The Guardian пише, що згідно з підрахунками Центру досліджень енергетики та чистого повітря (Crea), за третій рік війни ЄС закупив російської нафти і газу на 21,9 млрд євро, попри зусилля, яких докладають для боротьби із залежністю від російського палива, яке спонсорує військову машину Володимира Путіна.

Ця сума на одну шосту більша, ніж 18,7 млрд євро, які ЄС виділив Україні як фінансову допомогу 2024 року, згідно з даними Кільського інституту світової економіки.

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"Купівля російського викопного палива, цілком очевидно, те саме, що надсилати фінансову допомогу Кремлю і сприяти його вторгненню. Таку практику необхідно негайно припинити, щоб забезпечити не тільки майбутнє України, а й енергетичну безпеку Європи", - заявив Вайбхав Рагхунандан, аналітик компанії Crea.

У 2024 календарному році ЄС витратив на імпорт російського викопного палива на 39% більше, ніж виділив для України. Цифра допомоги не включає військові та гуманітарні внески.

Крістоф Требеш, економіст із Кільського інституту світової економіки, сказав, що існує разючий розрив між обсягом допомоги, яку донори мобілізували для України, порівняно з минулими війнами: європейські донори в середньому витрачають менше ніж 0,1% ВВП на рік.

"Багато країн були більш щедрими в минулих конфліктах. Німеччина, наприклад, мобілізувала набагато більше допомоги і швидше для звільнення Кувейту в 1990/91 році, ніж для України в порівнянний період часу", - вказав Требеш.

Крім того, Росія заробила 242 млрд євро на світовому експорті викопного палива на третій рік повномасштабного вторгнення в Україну, а доходи з початку війни "наближаються до трильйонної цифри", оскільки країна адаптується до санкцій.

Росія отримує до половини своїх податкових надходжень від нафтогазового сектора і намагається обійти санкції, перевозячи паливо за допомогою "тіньового флоту".

За оцінками дослідників Crea, доходи Росії від експорту викопного палива можуть скоротитися на 20% за рахунок посилення наявних санкцій і усунення прогалин. Серед заходів - закриття "лазівки" для нафтопереробки, через яку Європа може купувати російську нафту, перероблену в іншій країні, і обмеження потоків газу трубопроводом TurkStream.

Також Ян-Ерік Фенріх, газовий аналітик Rystad Energy повідомив, що торік Росія посіла друге місце серед експортерів СПГ до Європи.

Постачання російського СПГ до Європи - останні новини

Імпорт СПГ з Росії 2024 року досяг рекордних показників і становить понад 20% від загального імпорту блоку надхолодженого палива. Понад 90% обсягів було отримано із заводів, контрольний пакет акцій яких належить "Новатеку": "Ямал СПГ" і "Висоцьк СПГ".

Своєю чергою комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен заявив, що Євросоюз посилює зусилля із заміни російських енергоресурсів, розглядаючи, зокрема, збільшення імпорту газу зі США та прискорений розвиток відновлюваної енергетики.

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