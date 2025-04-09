Цей опалювальний сезон став найскладнішим, - Міненерго

Загалом енергетики змогли відновити близько 60% пошкодженої генерації.

Осінньо-зимовий період 2024-2025 року був найскладнішим для енергетичного сектору України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко на брифінгу за підсумками осінньо-зимового періоду 2024-2025 років.

"Не було масових відключень для побутових споживачів, попри високу інтенсивність масованих і щоденних точкових ударів по енергетиці. Навіть після наймасштабніших ударів енергетики швидко відновлювали енергопостачання - і за декілька днів обмежень не було. А з січня жодних обмежень електропостачання для населення взагалі не застосовувалось", - сказав Галущенко.

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За його словами, цей опалювальний сезон став найскладнішим. За три роки повномасштабної війни було пошкоджено понад 63 тисячі об'єктів енергетичної інфраструктури. Тільки у 2024 році масовані удари та щоденні точкові обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури призвели до втрати близько 10 ГВт генеруючої потужності.

Він також відмітив, що протягом опалювального сезону, з 17 листопада 2024 по березень 2025 року відбулося девʼять масованих атак на енергосистему України. Найпотужніша з них - 13 грудня, коли енергетичну інфраструктуру одночасно атакували понад 300 засобів ураження.

Крім того, попри інтенсивність ударів, енергетики змогли відновити близько 60% пошкодженої генерації.

Ситуація в енергосистемі - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, скільки українці платитимуть за світло у квітні 2025 року. Згідно з постановою Кабінету міністрів №632, загальний тариф на електроенергію становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину. Водночас власники трьохзонних лічильників платитимуть за світло за іншим тарифом.

8 квітня енергетична компанія "Укренерго" відреагували на останні новини, опубліковані низкою ЗМІ та Telegram-каналів щодо ймовірного повернення відключень світла, наголосивши, що поширювана інформація є недостовірною.

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