В енергокомпанії вирішили відреагувати на новини, поширювані у ЗМІ.

Національна енергетична компанія "Укренерго" відреагували на останні новини, опубліковані низкою ЗМІ та Telegram-каналів щодо ймовірного повернення відключень світла, наголосивши, що поширювана інформація є недостовірною.

"Жодних заходів обмеження наразі не застосовується. Втім, реальна потреба в раціональному споживанні електроенергії - справді є, оскільки ремонтні роботи на енергетичних об'єктах після російських атак продовжуються", - йдеться в Telegram "Укренерго".

Крім того, повідомляється, що споживання електроенергії "суттєво зросло" також через похолодання по всій Україні, оскільки більше споживачів почали вмикати каміни, радіатори та кондиціонери для обігріву.

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Також "Укренерго" пише, що, у зв'язку із завершенням опалювального сезону, припинили роботи низка об'єктів генерації, які не можуть виробляти електроенергію без теплової енергії.

"Ситуація додатково ускладнюється хмарною погодою на частині території України, що зумовлює низьку ефективність роботи сонячних електростанцій", - підкреслюється в публікації.

Ситуація в енергосистемі України - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, скільки українці платитимуть за світло у квітні 2025 року. Згідно з постановою Кабінету міністрів №632, загальний тариф на електроенергію становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину. Водночас власники трьохзонних лічильників платитимуть за світло за іншим тарифом.

Крім того, Україні може забракнути газу в наступному сезоні. "Через обстріли, нам цього року буде потрібно багато імпорту газу. До 5 млрд кубометрів. А це означає багато грошей, що на це піде кілька мільярдів доларів. І тут або нам допоможуть партнери, або доведеться докладати свої", - зазначив народний депутат Ярослав Железняк.

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