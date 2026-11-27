На встановлення необхідного обладнання піде до шести тижнів – за умов сприятливої безпекової ситуації.

Місто Українка під Києвом, яке називають містом енергетиків через тісний зв’язок з розташованою поруч Трипільською ТЕС, може залишитися без централізованого опалення до січня. Про це пише "Суспільне" з посиланням на заступника голови Київської обласної військової адміністрації Андрія Сташківа.

Теплопостачання Українки повністю забезпечувала Трипільська ТЕС, яка наразі зруйнована внаслідок атак російських окупантів. Як наслідок, мешканці 62 багатоквартирних будинків залишилися без централізованого опалення.

"Ще в травні для міста замовили три блочно-модульні котельні. Наразі їх уже виготовили та доставили в Українку. Міська влада готує майданчики для встановлення обладнання та проводить необхідні роботи", – коментує Сташків.

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Монтаж даних котелень триватиме до шести тижнів – за умов сприятливої безпекової ситуації. Установки працюватимуть на газу. Встановлення котелень дозволить зменшити залежність міста від місцевої ТЕС.

"Блочно-модульні котельні – це фактично рішення, яке децентралізує систему теплопостачання. Трипільська ТЕС – це великий об'єкт, який є ціллю для ворога. Блочно-модульна котельня передбачає значно менші розміри. Їхня потужність – 7 мегават кожна. Цього більше, ніж достатньо, для опалення такого міста, як Українка", – зазначає Сташків.

До запуску котелень місцевим мешканцям пропонують обігрівати оселі електроприладами. З цією метою в місті не застосовують графіки погодинних відключень електроенергії. Втім, аварійні знеструмлення все ж можливі.

В п’ятницю, 27 листопада, під час години запитань до уряду в Верховній Раді міністр з питань відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник також порадив жителям Українки обігріватися "за допомогою електроживлення через розетку". За його даними, 8 300 абонентів знаходяться без централізованого опалення.

Стан енергосистеми України – головні новини

В Одесі та передмісті через масштабні атаки ворога пошкоджено магістральні мережі, внаслідок чого довгий час було відсутнє світло, вода та теплопостачання. Ситуація з електропостачанням міста та прилеглих районів на минулому тижні залишалася вкрай складною.

Внаслідок нових обстрілів російських окупантів 27 листопада у шести областях України фіксують знеструмлення. Без світла залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

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