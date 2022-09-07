Глава "Енергоатому" вважає, що місія МАГАТЕ під час відвідин Запорізької АЕС "могла зробити більше".

Президент "НАЕК Енергоатом" Петро Котін вважає, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) могла зробити більше під час візиту на окуповану росіянами Запорізьку АЕС.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Звичайно, вони могли зробити більше, але маємо що маємо. Вони оцінили ситуацію на ЗАЕС. Вони визначили сім стовпів безпеки роботи АЕС, і що всі вони порушені на Запорізькій АЕС", - сказав він.

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Судячи зі звіту місії МАГАТЕ, присутність російських солдатів з технікою і представників "Росатому" є причиною, яка призвела до порушення норм безпеки, додав Котін.

"Ми працюємо над створенням плану виконання рекомендацій, які вони надали. Мета цього плану - деокупація станції", - повідомив керівник "Енергоатому".

Котін вважає, що примусити росіян до деокупації ЗАЕС можна завдяки Міжнародному тиску. Один з варіантів - розміщення миротворчого контингенту в Енергодарі та на атомній станції, для цього необхідні додаткові зусилля з боку ООН.

"Саме такий шлях - введення миротворчого контингенту, передача йому контролю і виведення російських загарбників – це один зі шляхів, який може бути реалізований", - додав він.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

За даними "Енергоатому" війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта.

11 серпня російські окупанти продовжили бити по Запорізькій АЕС. Були пошкодження.

18 серпня Росія висунула Україні абсурдну умову. Окупанти погрожували зупинити роботу ЗАЕС.

25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення від енергомережі п'ятого і шостого енергоблоків.

Станом на 26 серпня два енергоблоки ЗАЕС були знову підключені до енергомережі.

27 серпня з'явилася інформація про те, що РФ проводить останні приготування для підключення станції до мережі.

29 серпня окупанти пошкодили інфраструктуру ЗАЕС зафіксовано ризик витоку водню.

1 вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. До місії МАГАТЕ увійшли 14 міжнародних експертів. Місію очолив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Російські окупанти не пустили на ЗАЕС журналістів разом з МАГАТЕ.

3 вересня МАГАТЕ заявила про те, що Запорізьку АЕС відключили від мережі.

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