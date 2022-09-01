Глава держави висловив сподівання, що місія все ж зробить об’єктивні висновки з обставин на станції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти намагаються перетворити місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС на безплідну екскурсію по станції.

Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

"Сьогодні місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. Добре, що це відбулося, сам факт, попри всі провокації російських військових і цинічні обстріли Енергодара й території станції. Україна зробила все для того, щоб ця місія відбулася. Але погано, що окупанти намагаються перетворити цю місію МАГАТЕ – справді необхідну – на безплідну екскурсію по станції. Вірю, що цього вдасться не допустити", - зазначив глава держави.

Відео дня

За словами Зеленського, головне у цій ситуації, щоб у представників місії "була воля зробити саме об'єктивні висновки" щодо ситуації на станції, зважаючи на постійні обстріли, присутність російських військових та озброєння на станції, знущання з українського персоналу та намагання віддати станцію під управління представників "Росатому", які "не здатні до відповідального ставлення до такого об'єкту".

"Ось це причини загроз. У нас є чіткі дані про те, що Росія робила дуже багато цинічних речей, щоб обманути місію, у тому числі за допомогою залякування жителів Енергодара. Окупанти змушувати людей брехати представникам МАГАТЕ...", - розповів президент.

Він додав, що під час зустрічі із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та членами місії в Києві сторони домовилися про те, що місію обов’язково супроводжуватимуть журналісти з українських і міжнародних ЗМІ.

"Незалежні журналісти. Щоб світ бачив правду. Бачив, що насправді відбувається. На жаль, цього не зроблено. Хоча обіцяно. На жаль, окупанти не пустили журналістів, але організували масовку своїх пропагандистів. На жаль, представники МАГАТЕ не захистили представників незалежних ЗМІ", - сказав Зеленський.

Глава держави висловив сподівання, що місія все ж зробить об’єктивні висновки з обставин на станції.

"І головне, що має відбутися, – це демілітаризація території станції. Саме це є метою українських і міжнародних зусиль. І погано, що ми поки не почули відповідних закликів від МАГАТЕ. Хоча й говорили про це з паном Гроссі на нашій зустрічі в Києві. Це був ключовий – ключовий! – безпековий пункт наших домовленостей: демілітаризація і повний контроль з боку наших атомників", - додав він.

Зеленський підкреслив, що коли нарешті з території ЗАЕС вийдуть російські військові разом зі зброєю та боєприпасами, коли окупанти припинять обстріли Енергодара та сусідніх районів та інші провокації, то станція зможе повернутися до цілком безпечної роботи, яка під контролем України була завжди.

Як повідомляв УНІАН, російські загарбницькі війська захопили Запорізьку АЕС та її місто-супутник Енергодар 4 березня. Вони неодноразово обстрілювали станцію і територію біля неї.

25 серпня в результаті дій загарбників вперше в історії сталосяповне відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі.

У Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом" заявляли, що на території станції дислоковано більше 40 одиниць ворожої військової техніки.

На прохання України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на ЗАЕС. Сьогодні вони прибули на станцію.

Після візиту глава організації Рафаель Гроссі заявив, що МАГАТЕ залишить своїх представників на Запорізькій атомній електростанції.