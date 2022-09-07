Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники.

На засіданні Ради Безпеки ООН генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гроссі застеріг, що на Запорізькій атомній електростанції через воєнні дії може статися катастрофа.

Про це Гроссі повідомив у Twitter.

Тому МАГАТЕ закликає створити на базі ЗАЕС зону ядерної безпеки та захисту (Nuclear Safety and Security Protection Zone (NSSPZ).

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"Ми граємо з вогнем. Удари, яких зазнала станція і які я особисто бачив й оцінив разом зі своїми експертами, просто неприйнятні", – заявив Гроссі.

Він сказав, що члени місії на ЗАЕС допоможуть стабілізувати ситуацію та уважно стежити за подіями на місці, отримуючи повну, швидку та надійну інформацію.

"Ми можемо домовитися про дуже простий, але вкрай необхідний захисний механізм, аби уникнути того, що відбувається зараз, – обстрілу атомної електростанції", – зазначив очільник МАГАТЕ.

Гроссі наголосив, що найкращим заходом для забезпечення безпеки ядерних об’єктів в Україні та безпеки людей було б негайне припинення цього збройного конфлікту. Але поки цього не станеться, необхідні термінові тимчасові заходи для запобігання ядерної аварії.

"Ми готові негайно розпочати консультації щодо створення зони безпеки на ЗАЕС", – запевнив гендиректор МАГАТЕ.

Фізична цілісність станції, підкреслив він, була порушена кілька разів, і більшість пошкоджень сталися під час обстрілів у серпні.

Гроссі також нагадав, що перебої із зовнішнім енергопостачанням для охолодження активних зон реактора можуть зумовити його розплавлення.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

За даними "Енергоатому" війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта.

11 серпня російські окупанти продовжили бити по Запорізькій АЕС. Були пошкодження.

18 серпня Росія висунула Україні абсурдну умову. Окупанти погрожували зупинити роботу ЗАЕС.

25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення від енергомережі п'ятого і шостого енергоблоків.

Станом на 26 серпня два енергоблоки ЗАЕС були знову підключені до енергомережі.

27 серпня з'явилася інформація про те, що РФ проводить останні приготування для підключення ЗАЕС до своєї мережі.

29 серпня окупанти пошкодили інфраструктуру ЗАЕС, зафіксовано ризик витоку водню.

1 вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. До місії МАГАТЕ увійшли 14 міжнародних експертів. Місію очолив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Російські окупанти не пустили на ЗАЕС журналістів разом з МАГАТЕ.

3 вересня МАГАТЕ заявила про те, що Запорізьку АЕС відключили від мережі.

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