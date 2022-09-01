Стало відомо про можливе скорочення тривалості перебування експертів на ЗАЕС.

Моніторингова місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС в окупованому росіянами Енергодарі.

Про це повідомили в прес-службі "Енергоатому".

"Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС", – йдеться в короткому повідомленні.

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Російські ЗМІ з посиланням на своїх кореспондентів також повідомили про прибуття місії і опублікували відповідне відео.

Одночасно Reuters з посиланням на ознайомлене українське джерело повідомляє, що тривалість перебування місії на АЕС "може виявитися коротшою, ніж планувалося".

Як повідомляв УНІАН, на запрошення Уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів.

Місію очолює генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Місія сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія намагається зірвати візит місії МАГАТЕ до ЗАЕС, імітуючи бойові дії в Енергодарі і обстрілюючи територію біля АЕС.

При цьому Єрмак наголосив, що "це саме російські провокації".

Напередодні візиту місії стало відомо, що внаслідок обстрілів росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок. Окупанти заявили, що Енергодар знеструмлений.

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