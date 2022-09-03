АЕС знову втратила зв'язок з основною зовнішньою лінією електропередачі.

У Міжнародному агентстві з питань атомної енергії знову повідомляють про відключення Запорізької АЕС від енергомережі та зупинку одного з блоків..

Про це повідомляють спостерігачі МАГАТЕ, які знаходяться на станції.

"АЕС знову втратила зв'язок з останньою основною зовнішньою лінією електропередачі, але станція продовжує подавати електроенергію в мережу через резервну лінію", - йдеться в повідомленні.

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"Запорізька АЕС знову втратила підключення до останньої основної зовнішньої лінії електропередачі, але станція продовжує подавати електроенергію в мережу через резервну лінію", - йдеться у повідомленні Агентства.

Також повідомляється, що один із двох діючих блоків ЗАЕС сьогодні був відключений від мережі через обмеження мережі.

"Один реактор все ще працює та виробляє електроенергію як для охолодження, так і для виконання інших ключових функцій безпеки на місці та в мережі, - зазначають у МАГАТЕ.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізької АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС та МАГАТЕ.

5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

За даними "Енергоатому" війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС та території поблизу атомного об'єкта.

11 серпня російські окупанти продовжили бити по Запорізькій АЕС. Були пошкодження.

18 серпня Росія висунула Україні абсурдну умову. Окупанти погрожували зупинити роботу ЗАЕС.

25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення від енергомережі п'ятого і шостого енергоблоків.

Станом на 26 серпня два енергоблоки ЗАЕС були знову підключені до енергомережі.

27 серпня з'явилася інформація про те, що РФ проводить останні приготування для підключення ЗАЕС до своєї мережі.

29 серпня окупанти пошкодили інфраструктуру ЗАЕС, було зафіксовано ризик витоку водню.

1 вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС

Російські окупанти не пустили на ЗАЕС журналістів разом з МАГАТЕ.

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