У місті досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких неможливо регламентувати.

Ситуація з енергопостачанням в Києві залишається важкою, через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки, йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

"Ситуація в Києві з енергопостачанням залишається важкою. Головною проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам. Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Тому, зауважив він, досі діють лише аварійні відключення електроенергії, тривалість яких неможливо регламентувати.

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"Енергетики, ремонті бригади, комунальні служби працюють цілодобово, аби відновити пошкоджену енергосистему. Потрібен час. Вистоїмо попри все. Віримо в нашу Перемогу", - наголосив Попко.

Ситуація з електроенергією в Україні

19 грудня Київ зазнав кілька хвиль атак іранськими дронами "Shahed". Ворог випустив по столиці 23 безпілотники, з яких 18 вдалося знищити.

Через атаку в енергосистемі виник значний дефіцит потужності.

20 грудня генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко заявив, що у столиці поки не слід розраховувати на повернення до графіків постачання електроенергії. 21 грудня Коваленко зазначив, що покращення ситуації з енергопостачанням у Києві поки немає, вона сьогодні найскладніша в країні.

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