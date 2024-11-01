Після зниження добової середньої температури у жовтні, в енергосистемі вже спостерігається відчутне зростання споживання.

Погодинні графіки відключення світла в Україні можуть розпочатися вже з наступного тижня через відчутне зниження температури. Про це повідомив член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко у коментарі Інтерфакс-Україна.

За його словами, з наступного тижня синоптики прогнозують зниження температури. Для енергетиків це означає, що для балансування енергосистеми необхідно буде застосувати аварійну допомогу від операторів сусідніх країн.

"Але до застосування аварійної допомоги необхідно максимально використати власні ресурси. В разі, якщо НЕК "Укренерго" не вдасться витримати баланс енергосистеми, буде застосування графіків відключень", – зазначив Величко.

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Він також додав, що після зниження добової середньої температури у жовтні, енергосистема вже спостерігає відчутне зростання споживання, а його пік змістився з 20:00 на 19:10.

Пізніше у пресслужбі "Центренерго" заявили, що заява Величко це його особиста думка і не відображає позиції компанії.

"Голова Наглядової ради компанії Андрій Гота і генеральний директор Євген Гаркавий заявляють, що визначення графіків аварійних відключень - це виняткова компетенція НЕК "Укренерго". Юридична служба "Центренерго" розглядає можливість звернення до правоохоронних органів з проханням перевірити мету та обставини, під час активної фази осінньо-зимового періоду", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначено, що ситуація в енергосистемі стабільна.

"Енергетики ПАТ "Центренерго" зробили все можливе, щоб забезпечити роботу обладнання в осінньо-зимовий період", - підсумували в компанії.

Відключення світла в Україні - що чекає на українців в зимку

Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев вважає, що світло зимою в Україні можуть вимикати від 8 до 12 годин, залежно від температури повітря і часу доби. За його словами, найскладніша ситуація з електропостачанням буде в прифронтових областях.

29 жовтня стало відомо, що в Європі планують суттєво збільшити експортні потужності електроенергії в Україну та Молдову. Це може статися вже взимку, коли енергосистема нашої країни буде найбільш вразливою. Так, експортні потужності в Україну та Молдову з країн ЄС збільшать до 2,1 ГВт.

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