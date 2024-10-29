Експортні потужності в Україну та Молдову з країн ЄС збільшать до 2,1 ГВт.

У Європі планують суттєво збільшити експортні потужності електроенергії в Україну та Молдову. Це може статися вже взимку, коли енергосистема нашої країни буде найбільш вразливою, повідомляє Reuters.

В агентстві заявили, що організація операторів європейської енергосистеми ENTSO-E оголосила про збільшення експортних потужностей в Україну та Молдову до 2,1 ГВт з 1 грудня.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, більшу частину енергетичних потужностей України було знищено внаслідок російських атак. Через це дефіцит електроенергії в країні може сягнути 6 ГВт уже цієї зими.

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"Результати розрахунків дали змогу операторам передавальної системи забезпечити збільшення ліміту експортної потужності в Україну та Молдову до 2100 мегават протягом цієї зими", - поділилися в ENSTO-E.

У ENSTO-E додали, що з березня 2025 року оператори мереж зможуть щомісяця переглядати ліміт комерційної потужності між ЄС, Україною та Молдовою. Крім того, збільшена пропускна здатність буде повністю доступна Україні та Молдові без конкретного розподілу для кожної країни.

Представниця ENSTO-E Крістель Верстратен вважає, що збільшення експорту електроенергії відображає загальний потенціал транскордонної торгівлі в Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії. В електронному листі агентству вона підкреслила, що цей процес буде розділений по кожному кордону відповідно до правил поділу, які узгоджуються між операторами системи передачі.

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