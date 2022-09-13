Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники.

Міністр енергетики Герман Галущенко закликав міжнародне наукове співтовариство сприяти демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС, яку в березні захопили росіяни.

Про це він сказав під час онлайн-зустрічі з вченими Гарвардського і Прінстонського університетів, Массачусетського технологічного інституту і провідними фахівцями вашингтонських неурядових організацій.

За його словами, ядерна безпека на порядку денному всього світового співтовариства. Політики, журналісти, громадські активісти та науковці пильно стежать за ситуацією навколо найбільшої атомної електростанції в Європі – української ЗАЕС, яку окупували та обстрілюють російські військові.

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"Демілітаризація, деокупація і повернення ЗАЕС під контроль легітимного оператора – це єдиний шлях забезпечити ядерну безпеку. Потрібно використовувати всі можливі міжнародні механізми та авторитет наукового співтовариства для досягнення цієї мети", - сказав він.

Галущенко підкреслив, що тільки спільними зусиллями ми зможемо не допустити нової ядерної катастрофи та зупинити державу-терориста.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

За даними "Енергоатому" війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта.

11 серпня російські окупанти продовжили бити по Запорізькій АЕС. Були пошкодження.

18 серпня Росія висунула Україні абсурдну умову. Окупанти погрожували зупинити роботу ЗАЕС.

25 серпня Державна інспекція з ядерного регулювання України заявила про знеструмлення ЗАЕС – сталося відключення від енергомережі п'ятого і шостого енергоблоків.

Станом на 26 серпня два енергоблоки ЗАЕС були знову підключені до енергомережі.

27 серпня з'явилася інформація про те, що РФ проводить останні приготування для підключення станції до мережі.

29 серпня окупанти пошкодили інфраструктуру ЗАЕС, зафіксовано ризик витоку водню.

1 вересня місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. До місії МАГАТЕ увійшли 14 міжнародних експертів. Місію очолив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Російські окупанти не пустили на ЗАЕС журналістів разом з МАГАТЕ.

3 вересня МАГАТЕ заявила про те, що Запорізьку АЕС відключили від мережі.

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