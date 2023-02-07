Закон визначає процедуру утворення та порядок формування статутного капіталу НАЕК "Енергоатом", 100% акцій якого належать державі.

Верховна Рада у другому читанні ухвалила закон про корпоратизацію НАЕК "Енергоатом".

Як повідомляється на сайті Ради, за законопроект № 8067 проголосував 241 народний депутат. Корпоратизація скорочує адміністративні функції суб'єктів власності, створюється нова структура управління.

Закон визначає процедуру утворення та порядок формування статутного капіталу та функціонування акціонерного товариства НАЕК "Енергоатом", 100% акцій якого належать державі.

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"Корпоратизація не змінює власника, "Енергоатом" залишається у 100% державній власності, органом управління ним є Кабінет Міністрів України. Придбані державою в результаті утворення АТ акції не підлягають приватизації, а також передбачається заборона поділу пакета акцій, що належать державі", - йдеться в повідомленні профільного комітету Ради.

Корпоратизація змінює застарілу організаційно-правову форму на більш сучасну і стабільну юридичну форму, зрозумілу партнерам "Енергоатому".

"Організація ефективного корпоративного управління державними компаніями є одним із зобов'язань України щодо Угоди про асоціацію з ЄС. які були анонсовані нещодавно", - йдеться в повідомленні.

Корпоратизацію "Енергоатому" підтримали Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк.

У парламентському комітеті зазначили, що прийнятий закон дає наступні вигоди:

зростання капіталізації, встановлюється справедлива ціна активів держкомпанії;

Енергоатом як АТ може створювати дочірні підприємства для реалізації нових проектів;

АТ може залучати кредити без державних гарантій й т. ін.

Корпоратизація "Енергоатому":

Наприкінці 2019 року Указом Президента України №837 уряд отримав доручення провести корпоратизацію "Енергоатому" до кінця 2020 року та подати на розгляд парламенту відповідний законопроект.

22 вересня 2020 року глава держави Указом № 406 знову доручив КМУ забезпечити вдосконалення управління ДП "НАЕК "Енергоатом", зокрема прискорити підготовку та проведення корпоратизації зазначеного підприємства.

30 жовтня 2020 року керівник ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що процес корпоратизації компанії, про який йдеться з 2013 року, потрібно якомога швидше почати і завершити.

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