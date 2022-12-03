Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,80 грн за дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 5 копійок - до 40,30 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні знизився на 10 копійок - до 41,70 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,80 грн за дол., євро - 40,90 грн за євро.

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Курс під час війни:

З 21 травня 2022 року НБУ скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні. Регулятор може повернутися до плаваючого валютного курсу за умови збалансування валютного ринку.

21 липня Національний банк України послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У проекті Державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні на рівні понад 42 грн/дол.

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