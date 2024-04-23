Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,26 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 24 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,59 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 19 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також зміцнилася. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,26 грн/євро, тобто гривня зросла на 5 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,58/39,60 грн/дол., євро – 42,24/42,25 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 23 квітня, знизився на 25 копійок і становить 39,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав також на 25 копійок і складає 42,85 грн за євро.

Міністерство економіки оприлюднило консенсус-прогноз за квітень, у якому враховано прогнози двох груп експертів. Згідно з прогнозом, середнє значення курсу долара цього року становитиме 40,33 гривні, але до кінця 2024 року американська валюта досягне позначки 41,67 гривні за долар.

Вас також можуть зацікавити новини: