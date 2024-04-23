Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,84 грн, євро – 42,74 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 23 квітня, знизився на 25 копійок і становить 39,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав також на 25 копійок і складає 42,85 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,30 грн, євро - за курсом 41,85 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні знизився на 16 копійок – до 39,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 18 копійок і становить 42,74 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар значно подешевшав – на 36 копійок, до 39,69 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,50 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 34 копійки і складає 42,75 грн/євро (курс продажу – 42,51 грн/євро).

За словами експерта Андрія Шевчишина, перед святами найчастіше курс долара починає зростати, адже українці, готуючись до святкування, більше витрачають і обмінюють наявну валюту. Аналітик зазначив, що курс долара рухається до 40 гривень, тому НБУ буде жорсткіше обмежувати попит.

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