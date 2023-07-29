Продати долар в середньому можна за курсом 37,10 грн, євро - 41,10 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 29 липня, послабився на 10 копійок - до 37,80 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 5 копійок - до 41,95 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,10 грн за дол., євро - 41,10 грн за євро.

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В Україна спостерігається послаблення готівкового курсу гривні

Як повідомляв УНІАН, 28 липня курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 25 копійок - до 37,65 грн за долар. Курс євро у фінустанові учора зріс на 15 копійок і становив 41,95 грн/євро.

Послаблення готівкового курсу гривні, яке спостерігається останніми днями, пов'язане з припиненням роботи "зернового коридору" та російськими обстрілами портової інфраструктури, при цьому ситуація на валютному ринку цілком контрольована, повідомили у Національному банку.

Голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що в НБУ не розглядають ситуативні корекції, які зараз відбуваються на готівковому ринку, як певний фактор, який змусив би тривожитися або був свідченням того, що змінюється тренд.

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