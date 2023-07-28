Курс євро сьогодні становить 41,95 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 28 липня подорожчав на 25 копійок - до 37,65 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро у фінустанові зріс на 15 копійок і становить 41,95 грн/євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 41,84 грн.

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Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,05 грн/дол., євро - 40,95 грн/євро.

Курс долара в Україні - актуальні новини

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках 28 липня послабився на 15 копійок - до 37,70 грн/дол. Щодо євро курс гривні послабився на 25 копійок - до 42,00 грн/євро.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, загальна ситуація на валютному ринку в серпні буде дещо схожою на перший тиждень місяця, адже зараз відсутні підстави для різких змін трендів.

Проте, за словами експерта, вже у вересні на ринку можна очікувати ґрунтовних змін: триватиме процес поступового "об’єднання" офіційного та готівкового курсів валют, а на тлі зниження облікової ставки, комерційні банки поступово знижуватимуть ставки як за гривневими депозитами, так і за кредитами (очікується, що до кінця року облікова ставка знизиться до 20%, що може потенційно спричинити зниження ставок за гривневими депозитами та кредитами на 3-4 в.п.).

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