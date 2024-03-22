За скільки зараз торгується долар та євро - дивись.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п'ятницю, 22 березня, знизився на 15 копійок - до 39,20 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 38,70 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 10 копійок - до 42,85 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,25 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 6 копійок - до 39,05 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,95 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 15 копійок і складає 42,70 грн/євро (курс продажу - 42,45 грн/євро).

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Курс валют в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на п’ятницю, 22 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,92 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 22 копійки, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,47 грн/євро, тобто гривня послабилася на 3 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що наступного тижня курси валют можуть щоденно змінюватися як в одну, так і іншу сторону, однак такі зміни не виходитимуть за межі валютних коридорів.

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