Індекс економічних очікувань у квітні зменшився.

За підсумками квітня індекс споживчих настроїв за місяць знизився на 6,6 пункту і склав 84,6. Українці погіршили очікування щодо розвитку економіки в найближчий рік (падіння показника на 8,4 – до 89,3) і в наступні п'ять років (падіння на 14,9 – до 12,9).

Як йдеться в щомісячному дослідженні "Споживчі настрої в Україні" від Info sapiens, індекс економічних очікувань у квітні зменшився на 11,5 і становить 106,2. Знизилися оцінки щодо зміни особистого стану (падіння на 11 – до 99,4).

Українці оцінюють свій нинішній добробут як Сстабільний: індекс поточного положення зріс у квітні на 0,8 – до 52,2. Складові індексу: доцільність робити великі покупки - виріс на 2,8 — до 62, а поточне матеріальне становище – скоротився на 1,2-до 42,5.

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Показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 4-до 122,7. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 5,3 і становить 172. Очікування українців за курсом гривні протягом найближчих трьох місяців покращилися (+2,5 – до 128,2).

"Ми спостерігаємо зростання частки песимістично налаштованих українців у квітні. Але знову ж таки, мова йде про очікування від майбутнього, а не оцінку стану на даний момент", – відзначили в Info sapiens.

Настрої українців під час війни

До повномасштабного вторгнення російських військ громадянин із середньою зарплатою міг купити кількість продуктових кошиків, еквівалентну запасу на 12,4 місяця.

Станом на кінець червня 2022 року Індекс доступності продовольства в Україні з початку війни знизився майже на 40%.

Станом на 1 травня 2023 року бізнес покращив оцінку результатів своєї діяльності вперше з жовтня 2021 року.

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