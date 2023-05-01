Найоптимістичніші оцінки перспектив діяльності вдруге поспіль надали підприємства торгівлі.

Бізнес, адаптувавшись до умов повномасштабної війни, у квітні позитивно оцінив результати своєї діяльності, порівняно з попереднім місяцем, вперше з жовтня 2021 року.

Про це повідомила прес-служба Національного банку за результатами щомісячного опитування підприємств.

"Поліпшення ситуації з енергопостачанням, збільшення пропозиції продовольства та пального, поліпшення інфляційних та курсових очікувань, підвищення споживчих настроїв населення позитивно позначилися на очікуваннях підприємств більшості секторів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, у квітні підвищився до 51,5 із 49,5 у березні, що свідчить про очікування щодо зростання виробництва.

Підприємства торгівлі вдруге поспіль надали найоптимістичніші оцінки результатів та перспектив своєї діяльності, зважаючи на сповільнення інфляційного тиску, пожвавлення споживчого попиту та збільшення пропозиції товарів.

Підприємства промисловості другий місяць поспіль очікують зростання своїх економічних результатів на тлі поліпшення логістики, скорочення виробничих витрат для відновлення енергопостачання та стабілізації цін на пальне.

Підприємства сфери послуг продовжили пом'якшувати негативні оцінки щодо своїх економічних перспектив завдяки поступовому відновленню попиту, поліпшенню ситуації з енергопостачанням та сезонному фактору.

Підприємства будівництва надали найстриманіші серед інших секторів оцінки щодо своїх економічних результатів з огляду на низьку фінансову спроможність споживачів, брак інвестицій та несприятливі погодні умови. На відміну від попереднього місяця респонденти очікували зменшення обсягів будівництва, а також посилили негативні оцінки щодо обсягів нових замовлень.

"Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, попри певне пом'якшення прогнозів зберегли високі очікування щодо зростання закупівельних цін, а також тарифів на власну продукцію/послуги", - повідомили в НБУ.

Там також зазначили, що оцінки респондентів щодо зайнятості пом'якшилися: підприємства торгівлі вперше з січня 2022 року очікують на збільшення чисельності працівників, решта опитаних секторів прогнозують нижчі, ніж у попередні місяці, темпи скорочення персоналу.

Бізнес в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, результати щоквартального опитування НБУ свідчать, що бізнес пом'якшив негативні очікування щодо власної ділової активності, поліпшив інфляційні та курсові оцінки на наступні 12 місяців. Зазначалося, що вперше за рік бізнес очікує збільшення обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку.

Нагадаємо, у січні 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення РФ, індекс очікувань ділової активності становив 40,5 порівняно з 48,6 у грудні 2021 року, що стало найменшим значенням за останні 12 місяців.

Станом на 1 лютого 2023 року бізнес заявляв, що готується до зростання цін і скорочень. Більшість підприємств заявили про те, що очікують подальшого зростання цін і тарифів на свою продукцію та послуги через подорожчання закупівельних цін і цін підрядників.

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