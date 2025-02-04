За словами президента, індексація пенсій відбудеться з 1 березня.

Президент України Володимир Зеленський анонсував підвищення пенсій з весни.

"Важливо: уже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня", - наголосив глава держави у вечірньому зверненні за підсумками засідання РНБО за участі урядовців.

Як підкреслив президент, "хоч би як було складно, ми знаходимо кошти, щоб допомогти всім українцям, українським виробникам".

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Так, за його словами, майже 13 мільйонів заявок на "єПідтримку", і майже 13 мільярдів гривень виплачено безпосередньо українським сім’ям.

"Кількість учасників програми доводить її потрібність і потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей. Є вже більш ніж 5 мільйонів клієнтів програми "Національний кешбек" – це теж така кількість учасників, яка говорить сама за себе. Ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні. І це буде – я дав відповідні доручення уряду", - заявив Зеленський.

Також президент повідомив, що під час засідання РНБО заслухали деякі ключові питання щодо фінансової стійкості України, щодо фінансової дисципліни.

"Є значна проблема з дисбалансом імпорту та експорту, імпорт - і це стосується не зброї - значно перевищує наш експорт. Тенденція, яку слід змінити. Слід значно більше створювати можливостей для виробництва в Україні, для підтримки всіх форм економічної діяльності в Україні. Так само, як ми вже заводимо іноземні інвестиції у виробництво зброї, урядовці повинні працювати і щодо інших галузей", - зазначив президент.

За його словами, було доручено працювати з партнерами, щоб більше було українського ресурсу, спільного європейського ресурсу для безпеки економічної діяльності.

"І це багато аспектів: від гуманітарного розмінування, розмінування аграрних земель до більшого захисту наших міст. Ідеться передусім про протиповітряну оборону", - повідомив глава держави.

Пенсії в Україні - актуальне

Як повідомляв УНІАН, в Україні станом на 1 січня 2025 року налічується 10,3 мільйона українців, які отримують пенсійні виплати. При цьому 2,8 мільйона пенсіонерів продовжують працювати.

Середній розмір пенсії становив 5 789,05 гривні, а у пенсіонерів, які працюють, - 6 302,76 гривні.

Водночас 2024 року середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 11,3%, а це 641,71 гривні. Водночас пенсія непрацюючих пенсіонерів збільшилася на 7,5%, а це 403,8 гривні.

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