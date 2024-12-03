Мінімальна індексація повинна скласти 100 гривень, тоді як максимальна складе 1500 гривень.

Індексацію пенсій в Україні проведуть у березні наступного року, як це і передбачає закон. Перерахунок здійснять відповідно до рівня інфляції від 13 до 17%. Про це розповіла народний депутат, викладач та громадський діяч Леся Забуранна.

"‎Перерахунок скорегує пенсійні виплати. Якщо говорити про суми, то мінімальна індексація складе 100 грн, максимальна – 1500 грн. Люди віком від 70 до 80 років мають право на додаткову надбавку від 300 до 570 грн"‎, – йдеться у заяві державного діяча.

Забуранна додала, що у парламентському Комітеті соціальної політики працюють над вирівнянням та збалансування спецпенсій. За її словами, в нашій країні продовжили дію програми ООН, яка призначена для надання додаткової підтримки певним групам громадян.

Відео дня

"‎Допомога надається тим громадянам, які проживають у 8 областях, де ведуться активні бойові дії або біля цієї зони"‎, – говорить Леся Забуранна.

При цьому на допомогу можуть розраховувати не тільки пенсіонери, але й діти, а також люди, які мають інвалідність.

Пенсії в Україні – останні новини

Нещодавно в Інституті демографії та соцдосліджень заявили, що частка людей, які зможуть вийти на пенсію в 60 років, буде зменшуватись. За словами спеціалістів, у наступні роки умови для виходу на пенсію будуть ускладнюватись.

Раніше УНІАН повідомив, що загалом в нашій країні нараховують понад 10 мільйонів пенсіонерів. Найбільший середній розмір пенсійних виплат фіксують в столиці України, де пенсіонери в середньому отримують майже 8 тисячі гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: