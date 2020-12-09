Порівняно з попереднім місяцем, споживчі ціни в листопаді зросли на 1,3%, з початку року – на 4,1%.

Споживча інфляція в Україні в листопаді 2020 року в річному вираженні - у порівнянні з листопадом 2019 року - склала 3,8%, прискорившись з 2,6% у жовтні.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у порівнянні з попереднім місяцем, споживчі ціни в листопаді зросли на 1,3%, а з початку року – на 4,1%.

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На споживчому ринку в листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше (на 9,4-6,3%) подорожчали овочі, цукор, яйця і соняшникова олія. На 2,5-1,1% зросли ціни на продукти переробки зернових, сало, хліб, молоко і молочні продукти, масло. Разом з тим, на 5,1% подешевшали фрукти, на 1,1% - свинина.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%.

Одяг та взуття подешевшали на 2,5%, у тому числі взуття - на 2,8%, одяг - на 2,3%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 8% відбулося в основному внаслідок підвищення цін на природний газ на 26,7%, а також тарифів на опалення - на 8,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,9%, в першу чергу внаслідок подорожчання палива і масел - на 3,1%, а також автомобілів - на 0,7%.

Прогноз НБУ

Національний банк України прогнозує входження інфляції в цільовий діапазон 5% + / -1 пункт до кінця року у зв'язку з поступовим відновленням світової економіки та зростанням цін на енергоресурси.

Інфляція в Україні у 2019 році сповільнилася до 4,1% і стала мінімальною за останні 6 років.

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Автор: Катерина Жирій