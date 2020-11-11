За словами Шмигаля, "карантин вихідного дня" є альтернативою повному локдауну економіки.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що Кабінет Міністрів надасть допомогу бізнесу, який може зазнати втрат від впровадження "карантину вихідного дня".

Про це він заявив у вступному слові на сьогоднішньому засіданні уряду, на якому анонсував запуск нових карантинних обмежень.

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"Уряд готовий до того, щоб підставити плече, щоб підтримати наших підприємців під час посиленого "карантину вихідного дня". Повною мірою відновимо і розширимо наступні програми підтримки – це компенсація частини зарплат працівників у зв'язку з простоєм виробництва, виплати на дітей для фізичних осіб – підприємців, разом з торгово-промисловою палатою розробляємо спрощений механізм реалізації форс-мажорних обставин, продовжує працювати програма доступних кредитів "5-7-9", яка дозволяє отримати кредитні канікули для бізнесу", - сказав він.

За словами Шмигаля, "карантин вихідного дня" є альтернативою повному локдауну економіки.

"Економіка України не витримає повного локдауну", - заявив Шмигаль

"Економіка України не витримає повного локдауну, саме тому Уряд і Міністерство охорони здоров'я разом з епідеміологами, аналітиками, представниками бізнесу почали шукати збалансований варіант додаткових карантинних обмежень. Міністерство охорони здоров'я розробило зміни, які передбачають впровадження так званого "карантину вихідного дня", - сказав він.

Хронологія подій

9 листопада 2020 року заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом Уряд прийме рішення про застосування жорстких карантинних заходів у вихідні дні.

МОЗ пропонує встановити додаткові карантинні обмеження на території України та заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів.

Також передбачається рекомендувати суб'єктам господарювання ввести окремий час для обслуговування осіб старше 60 років.

Крім того, МОЗ пропонує в "червоних зонах" дозволити працювати магазинам, але з 7:00 до 20:00, при цьому, щоб кількість відвідувачів була 1 на 20 квадратних метрів.

Карантин вихідного дня може бути введений в Україні з 14 листопада.

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Автор: Дмитро Шварц