МВФ прогнозує інфляцію у 6% в 2023 році та її прискорення до 9,5% наступного року.

Попри війну Росії в Україні, макроекономічні показники виявилися сильнішими, ніж очікувалося, що сприяло перегляду прогнозів МВФ в бік зростання.

"Стійкість економіки призвела до кращих показників зростання, тривалого стрімкого зниження інфляції та стабільності валютного ринку, в тому числі після виходу Національного банку України з прив’язки обмінного курсу, підкріпленого потужними резервами. Базовий прогноз зростання реального ВВП у 2023 році переглянуто до 4,5%. Очікується, що у 2024 році зростання дещо пом’якшиться до 3–4% у міру продовження війни", - йдеться у заяві на сайті Міжнародного валютного фонду.

Зазначається, що при цьому залишаються значні ризики, пов’язані із надзвичайно високою невизначеністю, спричиненою війною, потенційними помилками в політиці та затримками або дефіцитом зовнішнього фінансування.

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За прогнозом МВФ, ВВП України цьогоріч зросте на 4,5%, наступного ж року зростання складе від 3% до 4%. Інфляцію фонд прогнозує на рівні 6% у 2023 році, у 2024 році ж вона прискориться до 9,5%. Крім того, у фонді очікують на скорочення безробіття в Україні: якщо в 2023 році прогнозується рівень безробіття у 19,1%, тоді як наступного року - 13,9%.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва наголосила, що вторгнення Росії в Україну продовжує завдавати Україні величезних соціальних та економічних збитків.

"Проте економіка України була стійкою, оскільки почалося відновлення, а макроекономічну та фінансову стабільність вдалося зберегти завдяки вмілій політиці української влади, а також значній зовнішній підтримці", - сказала Георгієва.

Вона зазначила, що своєчасні зовнішні виплати, а також постійні зусилля на внутрішньому ринку є ключовими для задоволення потреб України у фінансуванні та збереження макроекономічної та фінансової стабільності.

МВФ і Україна – останні новини

Учора стало відомо, що Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування (EFF) для України, що відкриває шлях до отримання чергового траншу в розмірі 900 мільйонів доларів.

Програма в цілому передбачає виділення 15,6 мільярдів доларів впродовж 4 років для підтримки економічної стабільності та відновлення держави.

Також напередодні президент України Зеленський провів зустріч з директором Міжнародного валютного фонду Крісталіної Георгієвої. Однією з тим переговорів стало використання заморожених активів Російської Федерації, крім того, сторони обговорили міжнародне фінансування України у 2024 році.

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