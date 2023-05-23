У НБУ заявили, що в українців є кілька варіантів вкладення коштів, проте один з них є вкрай ризикованим.

На сьогоднішній день, в українців є кілька можливих шляхів інвестування своїх заощаджень: від депозитів до держоблігацій. Однак криптовалюта є ризикованим інструментом.

Таку заяву в ефірі "Ми - Україна" зробила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, зазначивши при цьому, що НБУ не вважає криптовалюту платіжним засобом, і що українцям не варто про це забувати.

"Є альтернатива: можна покласти гроші на депозит, можна - у військові облігації або просто в ОВДП. Є можливість навіть для тих, хто хоче придбати валюту, це лімітовано в рамках 100 тисяч гривень на місяць і розмістити на депозит", - заявила Рожкова.

Рожкова зазначила, що криптовалюта - це не засіб платежу. "Це не гроші, це інші активи, тому, якщо люди хочуть ним скористатися, нехай враховують ризики, які там присутні", - заявила перший заступник голови НБУ.

"У світі ставлення до криптовалюти не однозначне. І ми вже були свідками серйозних потрясінь на цих ринках в США, коли виявлялося, що криптовалюти, які мали бути забезпечені фізичними доларами, виявилися незабезпеченими нічим, і це дуже великі ризики", – сказала вона.

Україна та легалізація криптовалюти

10 липня 2019 року Міністерство цифрової трансформації України заявило про те, що планує за 2-3 роки легалізувати діяльність з майнінгу криптовалюти.

7 вересня 2021 року Сальвадор першим у світі визнав біткоїн законним платіжним засобом.

24 лютого 2022 року МВФ виступив проти визнання криптовалют платіжним засобом. Побоювання Фонду полягають у тому, що широке впровадження криптоактивів може підірвати ефективність монетарної політики.

Вас також можуть зацікавити новини: