Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,73 грн/дол., євро - 39,25 грн/євро.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,23 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подешевшав на 5 копійок - до 40,25 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,73 грн/дол., євро - 39,25 грн/євро.

Курс під час війни

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що готівковий курс долара в Україні у червні 2023 року в більшості кас банків коливатиметься у межах від 36,80 до 38 грн/дол. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор складе від 36,90 до 37,85 грн/дол.

Відео дня

"Не буде у червні ніякого відпущення курсу, про що зараз говорять. Національний банк, за моїм прогнозом, буде продовжувати тримати коридор від 36,56 до 36,93 грн/дол. Щоб утримувати цей коридор, НБУ витратить від 1,75 до 2,4 мільярда доларів з резервів. Завдяки міжнародній допомозі резерв залишається на високому рівні", - заявив експерт.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що курс долара до 11 червня буде стабільним. Гривня може почати знову рости ближче до осені.

"На готівковому валютному ринку збережеться досить стабільна і прогнозована ситуація: курс долара знаходитиметься у межах 37 - 38 гривень, а євро: 40 - 41 гривень. Власне, такий курсовий діапазон спостерігається за останні кілька тижнів. Крім того, щоденні коливання курсів будуть незначними: на прикладі початку місяця можемо припустити, що вони складуть в середньому 0,3 – 0,5 гривень", - упевнений експерт.

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