Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 38,02 грн, євро – 40,98 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 6 лютого, подорожчав на 5 копійок – до 38,05 грн за долар.

Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 15 копійок і становить 41,45 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,45 грн, євро - за курсом 40,45 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився і складає 38,02 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 17 копійок і становить 40,98 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 6 лютого, знизився на 5 копійок – до 38,05 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні знизився одразу на 20 копійок і складає 41,40 грн за євро.

Середній курс долара у валютних обмінниках Києва сьогодні не змінився і складає 38,05 грн/долар (продати долар можна за 37,95 грн). Курс євро в обмінниках, в свою чергу, знизився на 20 копійок, до рівня 41,30 грн/євро (курс продажу – 41,10 грн/євро).

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