Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,84 грн, євро – 42,92 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 7 травня, знизився на 5 копійок і становить 39,80 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 42,90 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,20 грн, євро – за курсом 41,90 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився – 39,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні незмінний і становить 42,92 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подешевшав на 9 копійок і складає 39,75 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,65 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 2 копійки і складає 42,88 грн/євро (курс продажу – 42,70 грн/євро).

За словами директорки департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганни Золотько, у перші дні травня спостерігалося пожвавлення попиту на валюту з боку населення, проте воно не було драматичним і не змогло порушити курсову стабільність на ринку.

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