Курс долара та євро впав на 5 копійок.

Готівковий курс гривні до євро у "ПриватБанку" сьогодні, 9 серпня, укріпився на 5 копійок, - до 41,40 грн за євро (з вчорашніх 41,45 грн). Таку тенденцію національна валюта показує вже два дні. Продати європейську валюту в банку можна за курсом 40,40 гривень.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" також знизився на 5 копійок – до 37,30 грн за долар (з вчорашніх 37,35 грн). Продати валюту можна за курсом 36,70 гривень. Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 41,66 грн.

Що зараз відбувається з курсом

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами експертів курс долара в Україні у більшості кас банків до 11 серпня перебуватиме у межах коридору купівлі та продажу від 36,50 до 37,80 грн/дол. А у обмінниках фінкомпаній коридор курсів американської валюти перебуватиме у більш вузьких межах - від 36,80 до 37,65 грн/дол.

Відео дня

У касах банків котирування євро при купівлі/продажу перебуватимуть у межах коридору від 39,80 до 42,10 грн/євро, прогнозує експерт, а в обмінниках фінкомпаній - від 40,40 до 41,95 грн.

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