Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,84 грн, євро – 47,85 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 2 червня, зріс на 8 копійок і становить 41,80 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 25 копійок і складає 47,70 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,20 гривні, а євро - за курсом 46,70 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок не змінився і складає 41,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 2 червня, зріс на 23 копійки – до 47,85 гривні.

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Нацбанк встановив 2 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,53 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні попереднього показника.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня різко послабила позиції. Офіційний курс євро на понеділок установлено на рівні 47,07 грн за один євро, тобто гривня послабилася на 27 копійок.

За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, коридори валютних змін з 2 по 8 червня будуть в межах 41,6-41,9 грн/дол. та 45,5-47 грн/євро на міжбанку та 41,6-41,8 грн/дол. та 45,5-47 грн/євро на готівковому ринку. Тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

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