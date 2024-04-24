Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,84 грн, євро – 42,92 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 24 квітня, не змінювався і становить 39,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні зріс на 10 копійок і складає 42,95 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,30 грн, євро - за курсом 41,95 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінився – 39,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 18 копійок і становить 42,92 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар зріс на 16 копійок, до 39,85 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,75 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 20 копійок і складає 42,95 грн/євро (курс продажу – 42,80 грн/євро).

За прогнозом аналітика Олексія Козирєва, курс долара в Україні в більшості кас банків до 26 квітня перебуватиме в межах широкого коридору купівлі та продажу від 39,20 до 40,70 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній - у межах від 39,35 до 40,65 грн/дол.

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