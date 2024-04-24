Продати долар можна в середньому за курсом 39,45 грн, євро – 42,20 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 24 квітня, знизився на 10 копійок – до 39,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,45 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 42,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,20 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні зріс на 16 копійок, до 39,85 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,75 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 20 копійок і складає 42,95 грн/євро (курс продажу – 42,80 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 24 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,59 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 19 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 42,26 грн/євро, тобто гривня зросла на 5 копійок, порівняно з учорашнім курсом.

Середнє значення курсу долара цього року становитиме 40,33 гривні, але до кінця 2024 року американська валюта досягне позначки 41,67 гривні за долар, йдеться у консенсус-прогноз, оприлюдненому Міністерством економіки.

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