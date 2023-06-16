Американську валюту в "ПриватБанку" можна продати за курсом 36,75 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 16 червня залишився на рівні попереднього дня - 37,25 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро збільшився на 10 копійок - до 40,75 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,75 грн/дол., євро - 39,75 грн/євро.

Курс під час війни

Економіст, виконувач обов'язків міністра економіки України у 2020 році Павло Кухта розповів, що буде з курсом гривні в Україні через підрив Каховської ГЕС. "Ви ж бачите, що він зріс цей курс. Я не думаю, що Нацбанк дасть зараз сильно коливатися курсу – що сильно зростати, що сильно падати", – запевняє Кухта.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозує, що з 19 до 25 червня ситуація на готівковому валютному ринку буде подібною до минулотижневої: з одного боку "люфт"допустимих і економічно обумовлених коливань збережеться на рівні 37-38 грн/дол. та 40-41 грн/євро, однак курс валют буде максимально наближатися до нижніх позначок цих валютних рамок.

За словами Лєсового, загалом зараз достатньо підстав вважати, що наступного тижня готівковий валютний ринок перебуватиме у звичному для останніх 1,5 місяців стані.

Експерт прогнозує, що буде збережено баланс між попитом і пропозицією на готівку, а макрофінансова підтримка України від США, ЄС, міжнародних фінансових інституцій стане незамінним джерелом наповнення "воєнного" бюджету країни.

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