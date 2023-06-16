Продати долар в середньому можна за курсом 36,90 грн, євро – 40,20 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 16 червня, зміцнився на 10 копійок – до 37,30 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні послабився на 15 копійок і становить 40,80 грн/євро. Продати американську валюту в середньому можна за курсом 36,90 грн за дол., євро – 40,20 грн за євро.

Що відбувається з курсом

Економіст, виконувач обов'язків міністра економіки України у 2020 році Павло Кухта заявив, що підрив Каховської ГЕС – не лише масштабна екологічна катастрофа, а й удар по економіці України. Експерт відповів, що буде з курсом гривні в Україні через підрив Каховської ГЕС.

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, З 19 до 25 червня ситуація на готівковому валютному ринку буде подібною до минулотижневої: з одного боку "люфт" допустимих і економічно обумовлених коливань збережеться на рівні 37-38 грн/дол. та 40-41 грн/євро, однак курс валют буде максимально наближатися до нижніх позначок цих валютних рамок.

За словами Лєсового, загалом зараз достатньо підстав вважати, що наступного тижня готівковий валютний ринок перебуватиме у звичному для останніх 1,5 місяців стані.

Економіст, виконувач обов'язків міністра економіки України у 2020 році Павло Кухта зазначив, що, попри теракт на Каховській ГЕС, гривня має бути стабільною, зокрема через притік грошей із Заходу. Крім того, експерт не радить діставати свої відкладені долари й бігти до обмінників та міняти, адже зараз гривня стабільна.

Вас також можуть зацікавити новини: