Поточний обсяг резервів забезпечує фінансування понад 5 місяців майбутнього імпорту.

Станом на 1 листопада 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 38,973 млрд дол. США.

Як повідомила прес-служба Національного банку, у жовтні резерви знизилися на 1,9%, що зумовлено інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Водночас обидва чинники значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Загалом упродовж жовтня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників, зокрема, операції Нацбанку на валютному ринку.

Відео дня

"У жовтні 2023 року Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 3,352 млрд дол. та викупив до резервів 14 млн дол. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця становив 3,338 млрд дол. порівняно із 2,691 млрд дол. у вересні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зростання інтервенцій насамперед зумовлювалося ситуативним збільшенням попиту на валюту в перші дні переходу від фіксації курсу до режиму керованої гнучкості курсу. Так, з 2 до 6 жовтня чистий продаж валюти Національним банком на валютному ринку становив 1,152 млрд дол., і майже половину цього обсягу НБУ продав у перший день дії нового курсового режиму. Надалі інтервенції регулятора з продажу валюти стабілізувалися до рівня, що спостерігався до моменту переходу до керованої гнучкості курсу.

Крім цього, на динаміку резервів впливали надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. Так, на валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 3,313 млрд дол. З цієї суми:

- 1,590 млрд дол.– макрофінансова допомога від ЄС;

- 1,150 млрд дол.– грант від США через Цільовий фонд донорів Світового банку;

- 572,7 млн дол.– від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 892,5 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 80,1 млн дол. США.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту", - зазначили в НБУ.

Міжнародні резерви під час війни

Золотовалютні резерви – високоліквідні активи НБУ в іноземній валюті та золоті, які використовуються для проведення валютних інтервенцій та забезпечення платежів органів державної влади.

Станом на 1 серпня 2023 року міжнародні резерви досягли найвищого рівня за всю історію незалежності України - 41,72 млрд дол., головним чином, за рахунок фінансової підтримки іноземних союзників України.

У вересні резерви зменшилися на 3,2% через операції НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України.

Вас також можуть зацікавити новини: