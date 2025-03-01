Зростання ВВП України у 2025-му сповільниться до 2-3%

Економіка України в умовах війни зберігає стійкість, незважаючи на три роки війни. Водночас зростання ВВП сповільниться через війну та інфляцію, яка досягла 12,9%.

У Міжнародному валютному фонді повідомили, що за підсумками 2024 року реальне зростання ВВП оцінюють у 3,5%, але 2025 року воно може сповільнитися до 2-3% через дефіцит робочої сили, пошкодження енергетичної інфраструктури та тривалу війну.

Зазначається, що інфляція продовжує зростати, сягнувши 12,9% у річному вимірі в січні, що зумовлено зростанням цін на продукти харчування та оплату праці.

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Міжнародні резерви України досягли 43 мільярдів доларів станом на січень 2025 року завдяки зовнішній фінансовій допомозі.

У МВФ вказали на надзвичайно високі ризики для економіки через невизначеність перспектив світу та подальшого відновлення України.

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Згідно з оцінкою Інституту економічних досліджень, у січні ВВП України зріс на 2% порівняно зі зростанням на 1,6% у грудні 2024 року. У Міністерстві економіки ж оцінили зростання ВВП у січні на 1,5%, тоді як у грудні минулого року - на 1,7%.

Зі свого боку Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив свій прогноз зростання економіки України у 2025 році з 4,7% до 3,5%.

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