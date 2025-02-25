Інститут прогнозує зростання ВВП на 2,9% у 2025 році.

Згідно з оцінкою Інституту економічних досліджень (ІЕД), в січні ВВП України зріс на 2%, порівняно зі зростанням на 1,6% у грудні 2024 року. Про це йдеться у Місячному економічному моніторингу України за січень.

"Основні причини прискореного зростання – менше падіння сільського господарства, відсутність масових планових відключень електроенергії та зростання приватного споживання", - йдеться в документі.

Темпи приросту ВВП за 2024 рік ІЕД оцінює у 3,5%. За поточним прогнозом інституту, реальний ВВП зростатиме на 2,9% у 2025 році та 3,2% у 2026 році.

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Що стосується зростання цін, у січні споживча інфляція у річному виразі надалі прискорилась і склала вже 12,9% до попереднього року. За даними ІЕД, зростання відображало схожі чинники, що і попередні місяці: вищі витрати виробників, в тому числі на робочу силу, певне відновлення споживчого попиту, підвищення інфляційних очікувань.

"Для продовольчих товарів свою роль далі відіграє низький урожай минулого року зокрема овочів та зниження розриву між внутрішніми та світовими цінами на сільськогосподарські товари", - повідомили аналітики.

Зазначається, що в січні обвалились ціни на яйця (на 23% до попереднього місяця) та відбувалось сезонне зниження цін на зимовий одяг та взуття. Втім, далі зростали ціни на деякі овочі, підвищення акцизів додало до цін на паливо та тютюнові вироби, зміна правил роботи різко збільшила вартість автоцивілки. Також оператори мобільного зв’язку та інтернету вирішили продовжити перегляд своїх тарифів і вартість їхніх послуг зросла в середньому на 11,2% у січні після зростання на 5,2% у грудні.

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У Міністерстві економіки України оцінили зростання ВВП в січні на 1,5%, тоді як в грудні минулого року – на 1,7%. Зокрема, у січні зафіксовали падіння в таких сферах як видобувна галузь та транспорт. Серед головних причин кризи у видобувній галузі називають зупинку роботи шахт у Донецькій області, які знаходяться на лінії зіткнення.

Інфляція на споживчому ринку в січні 2025 року, порівняно із груднем 2024, становила 1,2%. У річному вимірі, у порівнянні із січнем 2024 року, – 12,9%.

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