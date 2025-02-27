Річна інфляція сягнула 12% у грудні 2024 року і, ймовірно, залишиться на такому ж рівні в першій половині цього року.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) погіршив свій прогноз зростання економіки України в 2025 році з 4,7% до 3,5%. Про це йдеться у головному звіті банку.

"Економіка України, яка зросла на 3% в 2024 році, незважаючи на тиск повномасштабної війни Росії, за прогнозами, зросте на 3,5% в 2025 році і зміцниться далі до 5% в 2026 році за умови досягнення домовленості про припинення бойових дій цього року", - сказано в документі.

Зазначається, що ЄБРР переглядають у бік зниження свій попередній прогноз зростання України в 2025 році на 1,2 відсоткових пункти.

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"Попри те, що Україна увійшла в 2025 рік із зовнішнім фінансуванням, забезпеченим на рік, вона зіткнулася зі сповільненням економічного зростання та прискоренням інфляції через вплив війни, яка почалася з російським вторгненням у лютому 2022 року", - говорять фахівці банку.

Згідно зі звітом, продовження війни та масовані атаки Росії на українську електроенергетичну інфраструктуру спричинили як дефіцит електроенергії, що змушує українців платити високі ціни за імпортну електроенергію, так і гостру нестачу робочої сили. Зростання реального ВВП помітно сповільнилося з понад 5% у першій половині 2024 року до приблизно 2% у другій половині року.

Зазначається, що відновлення інфляції у другій половині 2024 року було спричинене зростанням вартості електроенергії, корекцією регульованих цін на комунальні послуги, швидким зростанням реальної заробітної плати та девальвацією валюти щодо долара США після послаблення прив’язки обмінного курсу в жовтні 2023 року.

"Річна інфляція сягнула 12% у грудні 2024 року і, ймовірно, залишиться на такому ж рівні в першій половині 2025 року, перш ніж впасти до однозначного числа до кінця року", - йдеться у звіті.

Дефіцит бюджету України на 2025 рік прогнозується на рівні 19,4% ВВП і буде повністю профінансований за рахунок зовнішнього фінансування бюджету в розмірі 38,4 млрд доларів. Це включає 13,7 млрд доларів від ЄС у рамках Механізму для України, 22 млрд доларів від країн G7 на основі доходів від заморожених російських активів і 2,7 млрд доларів від МВФ.

Негативні фактори, які гальмували зростання в другій половині 2024 року, ймовірно, збережуться і в 2025 році, вважають у ЄБРР.

"З позитивного боку, очікується, що підтверджена стійкість і здатність до адаптації підприємств, добре функціонуючий Чорноморський торговельний коридор, потужне стимулювання державного споживання та збільшення військових закупівель у вітчизняній промисловості сприятимуть економічному зростанню", - вважають у банку.

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Згідно з оцінкою Інституту економічних досліджень (ІЕД), в січні ВВП України зріс на 2%, порівняно зі зростанням на 1,6% у грудні 2024 року. У Міністерстві економіки ж оцінили зростання ВВП в січні на 1,5%, тоді як в грудні минулого року – на 1,7%. Зокрема, у січні зафіксовали падіння в таких сферах як видобувна галузь та транспорт.

Загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить 524 мільярди доларів впродовж наступного десятиліття. Це приблизно у 2,8 рази перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2024 рік, повідомив Світовий банк.

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