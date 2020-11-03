Споживчі ціни минулого місяця зросли в країні на 11,9% у порівнянні з попереднім роком.

Сьогодні, 3 листопада, курс турецької валюти оновив рекордний мінімум і досяг 8,49 ліри за долар.

Інфляція в країні різко зросла в жовтні, повідомляє Bloomberg.

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У зв'язку з цим видання назвало ліру найбільш програшною валютою на ринках, що розвиваються. Споживчі ціни минулого місяця зросли в країні на 11,9% у порівнянні з попереднім роком.

Продукти подорожчали на 16,5%. Центральний банк Туреччини наприкінці жовтня підвищив свій прогноз інфляції на кінець цього року більш ніж на три процентних пункти (до 12,1%).

Минулий антирекорд був зафіксований 30 жовтня. Землетрус в Егейському морі біля Ізміру призвів до обвалення курсу турецької валюти, долар доходив до 8,34 ліри. Нинішнє падіння викликане економічною кризою, спровокованою коронавірусом, зростаючим безробіттям, а також політичним конфліктом Туреччини та США.

Центробанк країни щодня витрачає по кілька мільйонів доларів із золотовалютних резервів для підтримки курсу ліри, але поки такі заходи не дали ефекту.

Землетрус у Туреччині: що відомо

30 жовтня 2020 року землетрус стався в Егейському морі. Осередок землетрусу розташовувався на глибині 16,5 км.

Підземні поштовхи відчули на островах Греції та в Стамбулі.

У прибережній турецькій провінції Ізмір в результаті землетрусу зруйновані деякі будинки, люди опинилися під руїнами.

Станом на 2 листопада 2020 року в результаті землетрусу загинули 79 осіб. Постраждали 963 людини. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

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Автор: УНІАН