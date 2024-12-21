Кабмін планує подати проєкт закону, який заборонятиме будь-які зміни пенсійної системи поза пенсійним законодавством.

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ розповіла про майбутню пенсійну реформу. Вона передбачає, що індексація стане єдиним механізмом підвищення пенсій.

Як повідомляється у Меморандумі з МВФ, Кабмін планує до кінця березня 2025 року подати до Верховної Ради проєкт закону, який заборонятиме будь-які зміни пенсійної системи поза пенсійним законодавством.

"Крім того, ми зосередимося на консолідації положень пенсійного законодавства для заміни різних галузевих законодавчих актів, що регулюють пенсійні права", - йдеться в документі.

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У найближчій перспективі уряд збирається вжити заходів щодо обмеження розміру додаткових виплат, які виплачуються певним категоріям пенсіонерів понад накопичувальну частину їхніх пенсій.

"Ми також запропонуємо єдиний підхід до щорічного підвищення всіх пенсій, що призначаються в пенсійній системі, виключно через механізм індексації", - вказується у листі.

Як очікується, новий закон дозволить покращити адресність і запобігти зловживанню деякими пенсійними надбавками, уточнивши критерії права на них.

За словами експертів МВФ, в держбюджеті України на 2025 рік передбачається, що влада почне процес пенсійної реформи до липня 2025 року. Згідно з задумом, має бути впроваджена система, яка буде стійкою та відповідатиме законодавству Євросоюзу. Це має скоротити численні спеціальні пенсійні угоди та знизити правові ризики, які випливають із поточної складної пенсійної системи.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

Пенсійна реформа - що відомо

За даними Інституту демографії, в Україні зараз близько 10 млн пенсіонерів.

Раніше УНІАН писав, що Міністерство соціальної політики оприлюднило законопроєкт про пенсійну реформу. Він має на меті "підвищити справедливість та достатність розмірів пенсій у солідарній пенсійній системі".

Згодом повідомлялось, що влада планує ввести накопичувальну систему, обраховувати пенсії за допомогою балів, а професійні пенсії сплачувати коштом бюджету.

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