В Україні з наступного року планують запускати пенсійну реформу.

В Україні з наступного року передбачено впровадження пенсійної реформи, яка передбачає як обов’язкову накопичувальну, так і бальну пенсійну системи.

Про це в етері Громадського радіо повідомила старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко. Вона прогнозує, що питання пенсійної реформи буде супроводжувати українців постійно. "По-перше, в Україні близько 10 млн пенсіонерів. По-друге, хоча середня пенсія в Україні всього близько 5 тис. грн, видатки на пенсію залишаються одними з найбільших серед інших соцвидатків", - зазначила вона і одала, що бюджет пенсійного фонду, то взагалі "шалені гроші".

"Якщо брати систему соціального захисту, то всі інші витрати не такі вагомі, як витрати на пенсії", - констатувала фахівчиня.

Відео дня

При цьому Ткаченко зазначила, що норма, закладена у законопроєкті про державний бюджет на наступний рік, не містить конкретики щодо пенсійної реформи. На її думку, норма може перебачати запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи.

Зазначимо, що така система передбачає, що відрахування із зарплати українців йтимуть не в Пенсійний фонд, а на індивідуальні рахунки кожного платника податків у Державному накопичувальному пенсійному фонді, який ще тільки має створити Кабмін.

"Така система була б дуже корисною, адже на гроші, які б йшли у фонд, можна було б купувати облігації внутрішніх державних позик. Тобто це створення гарантованого покупця на ці облігації", - зазначила Ткаченко.

Або ж норма в законопроєкті може передбачати створення бальної системи нарахування пенсій. А ця система передбачає, що страхові внески, які працевлаштовані громадяни сплачують або сплачували до Пенсійного фонду, перерахують у бали. Їх вираховуватимуть відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою в Україні на той момент. Нараховані бали щороку перераховуватимуть відповідно до актуальної середньої заробітної плати. Тобто пенсійні виплати для тих, хто вже пішов на пенсію, мають бути приведені до сучасного стандарту.

Нагадажмо, зараз в Україні діє солідарна система, при якій працевлаштовані сплачують єдині соцвнески, і частина з коштів йде на виплати пенсій.

Пенсійна реформа в Україні

В уряді хочуть запровадити накопичувальне пенсійне забезпечення. Відповідний проєкт закону (№9212) з Верховної Ради повернули на доопрацювання, а згодом уряд вніс у нього рекомендовані правки.

В кінці вересня міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що в рамках пенсійної реформи планується впровадити бали залежно від кількості років праці та розмірів сплачених пенсійних внесків.

Вас також можуть зацікавити новини: