Курс гривні до євро зміцнився до 32,24 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 16 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,29 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 32,24 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Офіційний курс НБУ на 16 липня:

100 USD США – 2729,05 (15 липня – 2730,47)

100 EUR – 3223,69 (25 липня – 3224,82)

Курс в обмінниках

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок четверга, 15 липня, залишився на рівні попереднього дня – 27,36 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро українська валюта зміцнилася на 3 копійки – до 32,38 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 27,19 грн за долар, євро – 32,05 грн за євро.

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,27/27,29 грн/дол., до євро - на рівні 32,19/32,21 грн/євро.

Курс на четвер, 15 липня

Національний банк України на четвер, 15 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,30 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Автор: Богдан Слуцький