У схемі беруть участь Сбербанк, Альфа-банк, Совкомбанк, Т-банк і банк "Точка".

Проблеми в зовнішньоторговельних розрахунках змусили великі російські банки розробляти нові схеми для розрахунків з Китаєм. Як пише The Moscow Times, нова схема пропонує бізнесу централізовану схему розрахунків з Китаєм через платіжних агентів.

Як розповіли виданню в одному з банків, що беруть участь у схемі, великій юридичній фірмі та міжнародній логістичній компанії, у схемі беруть участь Сбербанк, Альфа-банк, Совкомбанк, Т-банк і банк "Точка".

За словами учасників, схема неофіційно називається "китайський трек". При цьому домовленість про її створення досягнута на високому політичному рівні, згідно з повідомленнями деяких банків, схему створено центральними банками Росії та Китаю.

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Як запевняють менеджери банків, платежі за цією схемою проходять у будь-який китайський банк без затримок - але тільки за умови, що контрагент зареєстрований в одній з 11 з 34 провінцій Китаю: Хейлунцзян, Шаньдун, Чжецзян, Аньхой, Гуандун, Сіньцзян, Цзилінь, Шеньсі, Хебей, Сичуань і Фуцзянь, однак причина саме такого обмеження невідома.

"Банкір, який збирається працювати за цією схемою, каже, що вони згадані в якихось угодах між країнами, інше джерело припускає, що так Китай хоче підтримати регіони, які відстають у зовнішній торгівлі", - пише The Moscow Times.

При цьому обмежень щодо мінімальної суми платежу немає, а термін зарахування коштів становитиме в середньому чотири дні. У Росії розрахунки проводяться в рублях, а в Китаї - в юанях за курсом Банку Росії.

Залежно від банку і суми платежу комісія за новою схемою становитиме від 1% до 2,5%. У комісію входять винагорода агента і оплата валютного контролю, який здійснює банк. При цьому незалежні платіжні агенти зараз беруть за проведення платежу в середньому 2-2,5%, а популярна у російських імпортерів шанхайська філія ВТБ - 2,45%.

Проблеми з розрахунками між Росією і Китаєм

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що Bank of China - четвертий за розміром активів банк КНР - розпочав блокування переказів у юанях із країн, які РФ використовує для закупівлі товарів і обладнання.

А ще раніше, у серпні, росіяни поскаржилися, що платежі на мільярди юанів "зависли", оскільки банки КНР почали припиняти операції з РФ.

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