Зазначається, що китайські банки затримують платежі.

Російські продавці на маркетплейсах зіткнулися з проблемами з платежами через банки Китаю. Фінустанови збільшили терміни перевірки російських платежів через страх потрапити під санкції заходу

Російське "Коммерсантъ" пише, що підрахунки Модульбанка і PRO Wildberries показують, що частка Китаю в розрахунках продавців на російських маркетплейсах знизилася до 51,1% з 67,8%.

Річ у тім, що китайські банки побоюються вторинних санкцій з боку Заходу, збільшили терміни перевірки платежів з Росії.

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Водночас представники найбільших маркетплейсів РФ заявили, що проблеми з транскордонними платежами між Росією і Китаєм не мають критичного впливу на загальну ситуацію - кількість китайських продавців зростає, як і їхні обороти.

Санкції проти Росії та "друзів" - останні новини

США 23 серпня оголосили про новий пакет санкцій, спрямований щодо юридичних і фізичних осіб у РФ і за кордоном. Під обмеження потрапили численні посередники з ОАЕ, Гонконгу, Туреччини, Казахстану, Киргизстану та Китаю.

Згодом почали з'являтися повідомлення про те, що банки країн-друзів Москви почали відмовлятися від роботи з Росією або стали затримувати платежі на тривалий термін.

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