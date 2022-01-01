Зокрема, у Києві тарифи на водопостачання та водовідведення зросли на 20%.

В Україні відсьогодні підвищуються тарифи на воду.

22 грудня 2021 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, підвищила тарифи для 45 підприємств, що надають послуги з водопостачання та водовідведення.

Перегляд тарифів був обумовлений збільшенням витрат на електроенергію і теплову енергію, а також витрат на газ.

Читайте такожКасові апарати для ФОП, тарифи і нові податки: що зміниться в Україні в січні 2022Зокрема, у Києві тарифи зросли на 20% - з 25,38 до 30,384 грн за куб. м.

На централізоване водопостачання – до 16,164 грн за кубометр з ПДВ, централізоване водовідведення - до 14,22 грн за кубометр з ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила "зелені" тарифи на електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії з 1 січня 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: