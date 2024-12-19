Президент наголосив, що Україна робитиме все, щоб у наступному році стати сильною, і тоді буде готовою до дипломатії.

Завдяки міжнародним партнерам Україна забезпечена фінансами на наступний, 2025-й, рік.

На сайті президента України повідомляється, про це глава держави Володимир Зеленський заявив у Брюсселі після зустрічі з лідерами, главами урядів та іншими представниками країн Європи.

Зокрема, на зустрічі були присутні: федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, президент Польщі Анджей Дуда, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі та міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

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Глава держави подякував усім присутнім за незмінну та всебічну підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Водночас, ключовою темою зустрічі було те, як посилити Україну та зміцнити її позиції і на фронті, і в дипломатії.

"Ми робимо все для того, щоб Україна була сильною, для того, щоб ніхто нам нічого не нав’язував, і я думаю, що все в нас виходить", – повідомив Зеленський.

Також було обговорено, зокрема, посилення української ППО для захисту міст і критичної інфраструктури.

"Тем розмови дуже багато. Вони важливі. Є сенситивні речі: зима, енергетика – треба нам захищати. Нам зараз терміново потрібні 19 систем протиповітряної оборони для того, щоб захищати розподільчі станції – по чому цілить щоденно Російська Федерація", – підкреслив Зеленський.

Окрему увагу на зустрічі приділили комплектуванню українських бригад за прикладом Франції та інвестиціям у виробництво української зброї за прикладом Данії. Президент закликав усіх інших партнерів долучатися до цих ініціатив.

"Сильна позиція України – посилення нашої армії та нашої економіки. Щодо економіки, мені здається, партнери зробили важливі кроки щодо 50 мільярдів, також ми отримали 20 мільярдів від США. Ми забезпечені фінансами на наступний рік. Я вважаю, що це також посилює Україну", – наголосив президент.

Разом з тим, Зеленський подякував Італії та Великій Британії за наступні пакети підтримки, про які Джорджа Мелоні та Девід Ламмі оголосили під час зустрічі.

Війна в Україні - заяви Зеленського

10 грудня президент Володимир Зеленський наголосив, що із додатковими 10-12 зенітно-ракетними системами Patriot Україна зможе повністю закрити своє небо для російських ракет. Поставку цих ЗРК можна оплатити замороженими активами Росії. Президент України не розуміє, чому країни Заходу не можуть використати щонайменше 30 млрд доларів на посилення української ППО з російських знерухомлених активів.

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