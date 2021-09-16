Зараз вона становить 6000 грн.

Кабінет міністрів пропонує у 2022 році двічі підвищити мінімальну заробітну плату в Україні: до 6500 грн з 1 січня і до 6700 грн – з 1 жовтня.

Про це йдеться в проекті державного бюджету на наступний рік, який вчора затвердив Кабінет міністрів.

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"Встановити у 2022 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня-6500 гривень, з 1 жовтня - 6700 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 39,26 гривні, з 1 жовтня - 40,46 гривні", - йдеться в проекті держбюджету.

Мінімальна зарплата:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року становить 6000 грн.

Держбюджет-2022:

Глава уряду заявляв, що проект державного бюджету на 2022 рік буде збалансованим і реалістичним.

Проект державного бюджету на 2022 рік складено з дефіцитом у 3,5% від валового внутрішнього продукту.

15 вересня 2021 року Кабінет міністрів затвердив проект державного бюджету на 2022 рік.

Автор: Дмитро Шварц